Los problemas se suman y vecinos protestan desesperados

Tatiana Suárez | LA PRENSA.- Cansados de tanta indiferencia hacia los problemas que no los dejan tener paz, los vecinos de la comunidad Eligio Macías Mujica se organizaron este jueves 02 de marzo para protestar y llamar la atención de Hidrolara y de las autoridades del estado.

El puente de Cerro Gordo permaneció cerrado por una cuantas horas en el transcurso de la mañana. Las quejas que tienen en la comunidad parecen no acabarse y alegan que nadie les presta atención. La inseguridad es el principal motivo que los llevó a tomar las calles, aseguran que los malandros los tiene a pan y agua.

A raíz de la delincuencia desatada los transportes públicos no quieren llegar hasta la zona y dejan a los pasajeros a mitad de camino, no quieren ser víctimas del hampa. Además, los huecos que adornar las calles es otra de las razones para que los chóferes no quieran circular por allí.

Los vecinos comentan que han acudido a la alcaldía para que tape los huecos pero les dicen que no asfaltarán hasta que resuelvan el problema con las cloacas, otro de los motivos de la protesta.

Destacan que las veces que van ido a Hidrolara a poner la denuncia quedan en el aire porque nunca les dan respuesta. “Ya no confiamos ellos” dijo alguien del sector.

Piden una solución porque se sienten en el limbo, sin la ayuda de nadie. Apuntan que aproximadamente tres mil habitantes se ven afectadas directamente por todos los problemas.

*Con información de Cristina Linarez