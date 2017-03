Cae capitán por cobro de vacuna

Leonellas Díaz | LA PRENSA.- Intensa movilización se registró la mañana de ayer en Mercabar tras la detención del capitán (AMB) José Gutiérrez Terán, acusado de cobrar vacuna a comerciantes y camioneros que laboran en el Mercado Mayorista de Barquisimeto.

El capitán Gutiérrez tenía en su poder un millón de bolívares, los cuales trasladaba en su vehículo particular marca Toyota Land Cruiser color gris. Cuentan trabajadores que no quisieron ser identificados por miedo a represalias, que la tranca vehicular comenzó a las 7:00 am en plena entrada de Mercabar luego que efectivos militares les exigían el pago de 2 mil 500 bolívares en cada una de las cuatro alcabalas para poder entrar al mercado si no tenían las guías.

‘Nos parece injusto y nos molesta el abuso de poder, desde que llega­ron los guardias naciona­les debemos pagarles mil bolívares el bulto, gracias a Dios el Conas se llevó preso al capitán de la GNB que nos tenía a monte de tanto martillo‘, expresó un comerciante que no quiso revelar su nombre.

Trascendió que la detención se realizó por la denuncia formulada por un comerciante que cargaba harina precocida a quien le estaban cobrando una gran cantidad de dinero para poder dejarlo ingresar a Mercabar.

Desde la intervención del Mercado Mayorista de Barquisimeto en agosto de 2016 comenzaron a surgir quejas de comerciantes y transportistas sobre el cobro de vacuna para ingresar a La Playa y los galpones, pero las denuncias no encontraron eco en quienes llevaban las riendas y debían mantener el control eb el recinto para evitar actos de corrupción tal y como fue anunciado por las autoridades encargadas en esa oportunidad.

Camioneros exigen una solución ante la situa­ción suscitada, pues di­cen que la mayoría de in­gresos que generan se les van en gran parte en tantas vacunas que deben pagar a funcionarios de la PNB y GNB, men­cionan que en un día se dirigen hasta 2 o 3 veces al mayorista y les cobran hasta mil 500 bolívares por cada salida de camio­nes cargados.

Los choferes comentan que la oficina que estaba ubicada en el Mayorista fue robada hace unos meses, acabaron con lo que quedaba de despa­cho, indicaron que se les ha hecho engorroso ad­quirir la misma para que los policías y GNB dejen el matraqueo.

Sobre el paradero del capitán se desconocen los datos, ya que algunos señalan que está detenido en el Conas y otros en el comando zonal 12.