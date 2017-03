Posible incremento del pasaje urbano se definirá el día viernes

Leonellas Díaz | LA PRENSA.- “Aún se encuentra en discusión con el AMTT el nuevo incremento del pasaje urbano, sin embargo, la tarifa podría ubicarse en 300 bolívares en Iribarren y Palavecino. Autoridades tienen hasta el último de marzo para fijar la tarifa, según lo establece el artículo 145 de la Ley de Transporte”.

Así lo expresó Giovanni Peroza, presidente del Sindicato de transporte en Lara, quien aseguró que el incremento de rutas suburbanas viene en Gaceta y cada municipio discutirá el precio con cada alcaldía.

El presidente de Sindicatos Bolivarianos, Ilich Gómez, manifestó que han sido exluídos de las discusiones. ‘La AMTT ha sido muy excluyente, no nos han realizado la invitación formal, todo es una maniobra política‘, dijo.

Erick Zuleta, presidente de Federación Nacional de Transporte, acotó que aún se están realizando las conversaciones de ley en conjunto con las diversas parroquias, y que para el viernes se deben afinar detalles sobre la nueva tarifa.

Maracaibo, Lagunillas y Porlamar son las únicas ciudades que tienen definido el incremento del pasaje en 300 bolívares.

La directora del AMTT, Carolina Espina, anunció que recibió la solicitud del sector transporte pero hasta los momentos no ha sido aprobada la propuesta del incremento, que se están visitando diversas parroquias de Iribarren y Palavecino para escuchar otras sugerencias. “Todavía no se tiene el compendio porque no ha terminado la asamblea, el informe final se dará a conocer a partir del 10 de marzo”, dijo.

Agregó también que ya se ha cubierto el 60% de comunidades, algunas están de acuerdo con el incremento siempre y cuando se mejore el servicio, mientras que Palavecino no lo considera necesario.