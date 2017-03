Tatuarse pecas es la nueva moda

😱Tendencia: Tatuarse Pecas #Freckling 👇👇👇 – Durante mucho tiempo fueron consideradas un defecto y de hecho las mujeres usaban todo lo que tenían a la mano para ocultarlas, pero una moda llego para cambiarlo, Tatuarse pecas.😯 – Se dice que el "freckling", como ha sido denominada la moda, fue iniciado por Gabrielle Rainbow, una tatuadora cosmética de Montreal, Canadá. "Las comencé a hacer luego de que mi mejor amiga se aburriera de dibujarse las pecas con un lápiz de maquillaje", ha dicho – El proceso de tatuarse pecas es muy similar al llamado «microblading» de las cejas. 😱 Se realizan en sesiones de una hora de duración y que duran alrededor de tres años. Como todo tatuaje, se ven un poco inflamadas y oscuras inmediatamente después de realizado el procedimiento, pero en un par de meses se suavizan y se ven muy naturales. ¿Que les parece esta moda? ¿Muy loca no? #moda #tendencia #belleza

