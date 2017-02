Usuarios se molestan por retrasos en viajes

Leonellas Díaz | LA PRENSA.- “Reservé con tres días de anticipación y debía viajar hoy, a las 09:15 am, cómo es posible que me enviaran un mensaje de texto indicando que el viaje se había retrasado y que debía venir al terminal de Aeroexpresos a las 03:15 pm, me parece injusto, porque no dan explicación alguna”, contó con gran molestia, el viajero Nelson Borras al matizar su queja por el servicio en la estación de buses privadas al este de Barquisimeto.

La señora Lucía Debei, comentó que la llamaron a las 07:00 am pero le explicaron que el motivo del retraso se debe a que las unidades están dañadas y que hay pocos autobuses nuevos. “No tuve otra opción que esperar sentada porque me tocaba ir Caracas”, finalizó.