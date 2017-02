Resuelven para celebrar en carnaval

José Najul | LA PRENSA.- “En tiempos de crisis hay que cuidar el dinero que uno tiene, pero no por eso me iba a ence­rrar con los muchachos. Me vi­ne al parque a jugar con ellos y los veo muy felices”, dice Fabio Romero, justo antes de lanzar la pelota de voleibol a su hijo, parado a unos quince metros, sobre el amarillento pasto del Parque del Este.

Muchos larenses hicieron co­mo Fabio: aprovecharon la jor­nada de ayer para compartir en familia, haciendo turismo re­gional. A quienes le escasean los recursos prefirieron mante­nerse en la ciudad, visitando parques y realizando activida­des más modestas que un viaje a la playa o a otra ciudad.Otros, como Adriana Figuei­ra, prefirieron optar por com­partir tranquilamente en lugar de agitarse con el deporte. “Me vine con mis dos hijas peque­ñas y mi esposo. Tenemos va­rias horas sentados bajo el ár­bol y lo único en lo que gasta­mos fue en los ingredientes para el almuerzo, que es lo mismo que habríamos tenido que hacer quedándonos en la casa”, apunta.

Figueira detalla que, inicial­mente, tenía planeado ir a la playa, en un tour programado junto a otras personas. Sin em­bargo, le espantaron los pre­cios. “Era pagar 15 mil por adultos y 10 mil por la niñas. En nuestro caso, que somos cuatro, 50 mil bolívares son ca­si todos los cestatickets, nada más para cancelar los pasajes y no lo pudimos costear”, la­mentó.

Muchas otras personas opta­ron por ir al Parque Mundo de los Niños, ubicado en la vía ha­cia El Manzano. El espacio fue promovido por las autoridades del Gobierno nacional, como uno de los puntos propicios para el turis­mo regional. Además, estuvie­ron presentes funcionarios de entes como el Idena, la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), así como funcionarios del Mi­nisterio del Turismo, quienes atendieron las necesidades de los visitantes.