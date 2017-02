El Assimi niega tener cuentas en otro país

Belimar López | LA PRENSA.- El vicepresidente Ejecutivo de la República, Tareck El Aissami, afirmó este domingo 26 de febrero que él no posee bienes en Estados Unidos y que nunca ha viajado a este país.

“No hay ni una sola prueba. No tengo cuentas bancarias ni en EEUU ni en ningún lugar del mundo, no tengo propiedades. No tengo visa, jamás he ido a EEUU. Son calumnias que se caen por sí solas””, afirmó en entrevista con el periodista José Vicente Rangel.