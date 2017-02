Alcalde entrega ayuda de salud

Leonellas Díaz | LA PRENSA.- A las 11:30 de la mañana de ayer, beneficiados, diputados, concejales, directores, médicos y el alcalde Alfredo Ramos se reunieron en las instalaciones del Instituto Municipal para el Desarrollo Social (Imdes), con el propósito de entregarle una ayuda de salud a personas de escasos recursos que realizaron la solicitud.

“Estoy priorizando la salud. Los recursos que agarre serán destinados para ese sector. Es una ayuda mensual que beneficiará a personas de clase media, la inversión realizada es de Bs. 11 millones 679 mil”, dijo el alcalde Alfredo Ramos.

Ayer, 667 personas fueron las beneficiadas. Luego habitantes de la zona norte serán los que reciban apoyo. “Vamos a abrir un centro de salud en El Cují, aspiramos que para el 15 de marzo esté funcionando”, detalló el alcalde.

Solángel Sequera, beneficiada, relató que necesita ser operada urgente de la vesícula. “Acudí a las instalaciones del PSUV y en vista de no recibir ayuda me dirigí a la Alcaldía de Iribarren, llevé una carta explicativa de mi situación, copia de cédula, orden de emergencia, documentos originales del estudio y presupuesto, me llamaron a los 15 días de la alcaldía para que fuera a retirar el cheque para ser operada en la cooperativa donde solicité el presupuesto, estoy muy agradecida con el alcalde”, concluyó.