Venden cauchos y baterías a transportistas

Cristina Linárez | LA PRENSA.- Fontur realizó una feria donde vendieron cau­chos y baterías para los transportistas de Lara que andan pasando ron­cha en la calle a falta de estas piezas.

Neumáticos de diversos tamaños tanto para vehí­culos pequeños y media­nos, además de baterías desde 400 hasta 800 am­perios. Entre los precios que se manejaban era desde Bs. 32 mil hasta Bs. 181 mil en cauchos y las baterías desde Bs. 29 mil hasta Bs. 75 mil.

El diputado, Luis Con­treras, vocero de la activi­dad, resaltó que la venta busca mejorar el servicio de transporte, benefi­ciando a mil 600 trans­portistas.

No les convenía

El presidente de la Fe­deración Nacional de Transporte, Erick Zuleta no estuvo en la feria, pe­ro le dijo a La Prensa que el ministro les informó de la venta, pero todo se hizo bajo unas condicio­nes que no les convenía y por eso no participaron.

Señaló que “no iban a aceptar miserias”, por­que ellos necesitan insu­mos para todos. Zuleta expresó que “como noso­tros tenemos cuatro ve­ces más unidades que to­dos ellos juntos, no nos iban a dar nada”, hacien­do referencia a las 7 mil 800 unidades que este sindicato posee, que en su mayoría están parali­zadas por cauchos y bate­rías.