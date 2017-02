Identifican cadáver tras día y medio de búsqueda

Euseglimar González | LA PRENSA.- “Aquí está. ¡¡Es él!!…no puede ser, ¡Dios mío!”, gritó desesperada la tía de Alexis Antonio Graterol Reinoso, de 28 años, ayer cuando encontraron el cuerpo en estado de descomposición debajo de un puente en el sector La Lechosa, por la carretera vieja hacia Carora.

A “Loro”, como cariñosamente le decían, lo hallaron ayer en el mismo sitio donde La Prensa lo ubicó el martes pasado tras recibir en redacción una llamada telefónica anónima. La familia tenía un día y medio buscándolo por esa zona.

Cuatro integrantes de la familia emprendieron la búsqueda tras ver la publicación de La Prensa el miércoles. Desde el kilómetro 24 de la carretera vieja hacia Carora, los parientes del muchacho se bajaban en cada puente para buscarlo. Con desesperación averiguaban en los rincones, pero él “no está aquí”, salía de sus bocas de forma repetitiva y con cierta desesperanza.

Cuando arribaron al kilómetro 38, se bajaron. La hermana de la víctima, algo cansada, se tapaba el rostro con un pañuelo y en un momento los gritos y el llanto estremecieron el lugar.

Ella, al escuchar gritar a su tía, salió corriendo hasta el barranco que daba hacia el puente y de una vez observó el cuerpo sin vida en el mismo sitio donde lo publicó La Prensa.

“No hermano, no, ese no eres tú”, gritaba, al mismo tiempo en que corrió hasta el barranco y bajó hasta llegar al cuerpo que estaba tirado bocabajo sin la franela puesta, vestía un jean de color claro, una correa roja y zapatos deportivos. La muchacha no dejaba de taparse el rostro, mientras que lloraba desconsoladamente. Los demás familiares bajaron para darle consuelo.

El joven tenía seis días desaparecido y la familia contó que hasta el último momento ellos guardaban las esperanzas de encontrarlo con vida.

Tras ver la publicación, los familiares detallaron que ese día se fueron hasta el sector, pero no dieron con él. Ayer decidieron ir nuevamente hasta la zona y lo hallaron.

“¡¡¡Ay, mi Alex, te destruyeron, por qué te hicieron eso!!!”, decía la tía mientras veía el cuerpo desde el puente.

“Fue el Gobierno”

Alexis era charlero. Vivía en San Jacinto en una casa muy cerca del tanque de agua que surte a la zona. Familiares explicaron que ahí residía junto a parientes de la mamá.

Durante el hallazgo, familiares en medio de su dolor decían que a Alexis lo “mató el gobierno”. “Por la forma en que lo asesinaron tuvo que ser el gobierno”, decía con impotencia una mujer que no se identificó el parentesco con la víctima.

Una tía vio cuando, supuestamente, unos policías tenían esposado a Alexis el viernes en la tarde.