Rechazan a militares en el hospital

Osman Rojas | LA PRENSA.- “Lo que nos han hecho es una falta de respeto y no lo vamos a tolerar. Ayer los militares llegaron como les dio la gana y montaron su toldo sin consultarle a nadie”, con esas palabras el doctor Ruy Medina, director Sectorial de Salud en Lara repudió la presencia de los uniformados en el estacionamiento del Hospital Central.

Para el doctor los canales regulares fueron violados por los militares al instalarse en el Antonio María Pineda sin consultarle a nadie. “Tenían que notificarle a la Dirección de Salud o a la Dirección del hospital, pero no lo hicieron. Llegaron, armaron su show y se instalaron”, dijo el doctor Medina.

Aparentemente, los militares estarán de forma permanente en el hospital para verificar que los buhoneros que venden comida, café, cigarros y chucherías alrededor de la Emergencia no comercialicen insumos médicos, aunque a juicio del doctor Medina esto es sólo una estrategia para “disimular el fracaso” del Ministerio de Salud en cuanto a la dotación de insumos.

El doctor Marcial Daza, director del Hospital Central, compartió la idea de Medina y pidió a los militares respeto para con las autoridades. “A mí me notificaron por medio de una llamada y ese no es el deber ser”, dijo. La Prensa intentó hablar con el teniente Rojas, encargado del módulo instalado en el hospital, pero este dijo que no estaba autorizado para declarar a los medios.