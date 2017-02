Carros sin placas por falta de material

Leonellas Díaz | LA PRENSA.-  “Llevo tres meses tratando de sacar las placas para mi Chevette, es impresionante las veces que me he dirigido al INTT y la respuesta que me dan es que no hay material, me parece injusto que tenga que ir y venir a cada rato porque pido permiso constantemente en la empresa donde trabajo”. Así lo manifestó con gran molestia Fabiana González mientras esperaba en el INTT una respuesta positiva acerca de las placas de su vehículo. Y es que la escasez de material para matrículas impide que choferes puedan tramitar la placa, que es un requisito obligatorio para poder circular.

Orlando Jiménez, quien asegura cumplió con el proceso de las matrículas aún no se las han entregado porque la falta de material lo tiene como pajarito en grama.

Para tramitar las placas de un vehículo el conductor debe consignar una Planilla Única de Trámite (PUT) que se descarga por internet, certificado original de registro de vehículo, constancia original de experticia, copia de póliza de responsabilidad civil, comprobante de transacción bancaria o cancelar con punto de venta en las oficinas y presentar la cédula de identidad; sin embargo, todo eso no es garantía de que reciba a tiempo lo solicitado.

Además, deben cancelar para la entrega de las placas, entre 12, 28 y 40 Unidades Tributarias, dependiendo del tipo de vehículo.

Hace más de un año, el vicepresidente del INTT, mayor general Luis Jatar resaltó que realizarían negociaciones, con el fin de hacer las placas vehiculares en el país sin necesidad de importarlas, pero no se ha implementado.

Más de un guaro se dirige ante las oficinas del INTT a realizar sus respectivos trámites desde muy temprano; sin embargo, a diario se reportan quejas por la falta de material y lo engorroso de los trámites.