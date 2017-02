Crecen las “renuncias negociadas”

José Miguel Najul | LA PRENSA.- Con la mirada en alto, seguro de haber tomado la decisión correcta, Luis Andueza aprieta el cheque entre la mano y una carpeta marrón. El monto que cobrará es el doble de lo que le correspondía por su año y me­dio de trabajo, pero representa mucho más que eso. Para él es comida para los próximos dos meses, algún regalo para su es­posa y su hija, e incertidumbre laboral por tiempo indefinido.

“Fue una oportunidad que me dio la empresa y la tomé. Estaba cansado de trabajar to­dos los días con el temor de no saber si seguirá a flote la com­pañía y preferí el dinero. Me dedicaré al comercio mientras encuentro algo mejor”, aseve­ra.