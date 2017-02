Ucab y USB ganan premios en Harvard

LA PRENSA.- Este lunes 20 de febrero la bandera de Venezuela se alzó en la Universidad de Harvard, en Boston, al ser anunciados los premios más importantes del Modelo de Naciones Unidas. La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad Simón Bolívar (USB) recibieron los principales reconocimientos en la competencia.

El premio como Mejor Delegación y Mejor Delegación Internacional se lo llevó la UCAB, mientras que la USB fue merecedora del premio a la Mejor Delegación Sobresaliente.

La USB, por primera vez en 20 años de participación, tuvo el Outstandung Large Delegation, y la UCAB, luego de 15 años, repite como la única casa de estudio del país que ha ganado Mejor Delegación y Mejor Delegación Internacional en el Modelo.

Luego de nueve meses de preparación los 25 estudiantes de diferentes carreras lograron competir contra algunas de las mejores universidades del mundo, como University of Chicago, Yale University, University of Pennsylvania, New York University (NYU) y McGill University (Canadá).

La Universidad Central de Venezuela (UCV) obtuvo cuatro premios individuales por el desempeño de sus participantes en los debates: un Best Delegate (Mejor delegado), dos Outstanding Delegate (Segundo mejor delegado) y un Honorable Mention (Mención Honorable).