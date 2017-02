Red primaria con las manos atadas

Osman Rojas | LA PRENSA.- Visitar los ambulatorios ya no es una opción para los enfermos. Los graves problemas de infraestructura que tienen los centros de salud primarios aunado a la falta de médicos ha dejado a los enfermos desguarnecidos.

Según los números que maneja el grupo Lara Entera por la Salud, el 70 % de los ambulatorios en el estado están sin funcionar. Centros asistenciales que en años pasados fueron referencia en atención primaria, como el de San José o el de El Eneal han visto mermada su operatividad al punto de quedar sólo para atender consultas.

“Es lamentable lo que pasa en este país con los ambulatorios. No es posible que un centro médico no tenga médicos o equipos básicos como tensiómetros o estetoscopio, se ha descuidado, la salud y los ambulatorios son una prueba de ello”, dijo en conversación telefónica con La Prensa el epidemiólogo César Ribas, coordinador de Lara Entera por la Salud.

El problema que hay con los ambulatorios es sentido en los grandes centros asistenciales. El Hospital Central, por ejemplo, ha visto cómo el número de consultas se incrementa. El año pasado, el promedio de enfermos atendidos por Emergencia era de 350 personal por día, ahora mismo la Emergencia del Antonio María Pineda recibe en promedio unos 450 pacientes cada 24 horas.

“El central vive full todo el tiempo”, dijo el doctor Ruy Medina al ser consultado en días pasados. El médico no negó el problema que hay con los ambulatorios en el estado y ha explicado en reiteradas ocasiones que los problemas se solventan con plata. “Con un presupuesto mocho no se puede hacer nada, el ministerio no manda recursos”, explicó.