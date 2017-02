Joven muere arrollado

Euseglimar González | LA PRENSA.- La imprudencia de los conductores por la alta velocidad fue el causante de la muerte de Cristian Michael Torrealba Ramos, de 18 años. Fue arrollado ayer en la madrugada en el sector El Molino en la vía hacia Sanare. El jovencito andaba en una moto.

Cuentan las autoridades, que en la mañana fueron notificados que el cadáver de un hombre estaba tirado en la carretera y que aparentemente había sido arrollado por un carro. Cuando los funcionarios llegaron al sitio constataron la información.

Al parecer, Cristian salió de su casa en el sector El Atardecer de Quíbor y, supuestamente, estaba ingiriendo alcohol. Alrededor de las 5:00 am cuando iba por la carretera hacia Sanare fue embestido por un carro, aunque no saben si fue que se cayó de la moto y el carro lo arrolló o se lo llevó por delante.

El cuerpo llegó a las 11:00 de la mañana a la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda, los familiares lloraban por la muerte del jovencito.

Se pudo conocer que el muchacho trabajaba como agricultor en Jiménez y que estaba esperando cupo para ingresar a una universidad en Barquisimeto. La familia de Torrealba no quiso dar mayores detalles a La Prensa sobre lo sucedido, sólo dieron la identidad del jovencito y a qué se dedicaba.

La Policía de Tránsito de la PNB se encuentra investigando el hecho, pues al parecer la moto en la que, supuestamente, andaba Torrealba no apareció. Otra de las versiones que se escuchó es que el adolescente andaba como parrillero y no era quien conducía la dos ruedas, aunque esta información no pudo ser confirmada.

Ayer durante el mediodía, los familiares de Cristian estaban haciendo todo el papeleo en la morgue para poder retirar el cuerpo y darle sepultura en Quíbor, en donde residía el joven junto a toda su familia.