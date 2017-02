CDI quedó solo para chequeos generales

Guaro Mirón | LA PRENSA.- En mi recorrido por el municipio Urdaneta de­cidí entrar a un CDI el cual me dio la impresión de que estaba en remodelación o cerrado porque no veía ningún paciente tanto en la parte de afue­ra como dentro, los úni­cos que se veían rondan­do en los pasillos eran los médicos debido a que por falta de insumos no pue­den atender ni las emergencias.

El centro médico solo quedó para chequeos ge­nerales y para atender a las abuelitas que siempre van a medirse la tensión, una de ellas tenía un do­lor de cabeza por lo que estaba pidiendo pastillas para calmar el dolor y los médicos solo se miraban unos a otros lamentando no contar con los insu­mos para poder ayudarla.

Los médicos me invita­ron a pasar hasta las ins­talaciones para ver el mal estado en que se encuen­tran y abrieron el estante donde guardan todas las medicinas y me quedé sorprendido al ver más de 20 cajas con nombres de diferentes pastillas to­talmente vacías, ni guan­tes tenían nada, incluso hasta me dejaron tomar­me fotos con todas ellas con la esperanza de que el gobierno regional y na­cional pueda dotarlos de insumos.

Al momento de presen­tarse una emergencia en la comunidad o cualquier sector cercano no están preparados, me contaron que hasta los momentos solo tienen la capacidad de estabilizar al paciente y prepararlo para que los familiares lo trasladen hasta un hospital donde lo puedan atender de ma­nera adecuada y le brin­den la ayuda que necesite