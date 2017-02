Piden solución a cinco crímenes

Euseglimar González | LA PRENSA.- Son cinco miembros de la comunidad Lgbti en Lara que han sido asesinados desde 2016 y hasta ayer ningún caso ha sido resuelto y mucho menos hay detenidos. La última gota de sangre que llevó a los miembros homosexuales y travestis de la región a protestar frente a la sede del Circuito Judicial de la entidad fue la de “Alexandra Peña”, un joven travesti encontrado tiroteado el domingo en la carretera vieja a Carora.

“Pedimos que se haga justicia por todos los crímenes cometidos a nuestros amigos, que por ser travestis o gays no les prestan mucha atención”, sostuvo ayer Rosmer Hernández, miembro de la comunidad Lgbti en Lara, quien acompañado de otros miembros que portaban pancartas y querían fin a la impunidad, se apostaron en la mañana de este viernes en la plaza La Justicia.

Con caras tristes se concentraron para exigir que se haga justicia ante los asesinatos y que, según son por homofobia.

“El Cicpc y los entes judiciales manejan móviles en los asesinatos, pero no hay respuestas, no hay detenidos por los homicidios”, sostuvo Hernández.

Los asistentes comentaron que de los cinco asesinatos cometidos desde el año pasado hasta la fecha “ninguno ha sido resuelto”.

Hernández explicó que en los casos, el Cicpc maneja los móviles como venganza o ajuste de cuentas. “Ellos no son criminales, tienen los móviles, pero el asesino anda suelto”, sostuvo.

Detallaron parte de los asistentes que la próxima semana introducirán un documento para que el Ministerio Público profundice las averiguaciones o muestre resultados pues, comentaron, que tanto silencio lo que genera sospechas sobre el correcto desempeño de los funcionarios a cargo de las investigaciones.

“Aquí en Venezuela las leyes sirven cuando tú eres hijo de una persona ligada al gobierno. Si un hijo de un político es travesti o gay ahí si investigan el crimen y hasta dan con los culpables, pero eso no pasa y cada día matan a más homosexuales”, comentó con voz entrecortada un hombre durante la concentración.

Sienten miedo

“Siento miedo al salir a la calle y que ese monstruo que anda asesinando por homofobia me mate”, soltó William, conocido como Williannys cuando hacía un bosquejo de lo que han causado estos hechos de sangre en su comunidad.

“Por ser travesti no quiere decir que no soy un ser humano, todos merecemos respeto”, contó un travesti, quien no quiso identificarse por temor a represalias.

“Ayer fueron los cuatro travestis asesinados, hoy fue Alexa y mañana podemos ser uno de nosotros”, decían los asistentes.