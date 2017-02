Venezolanos en el extranjero deben declarar y pagar el Islr

LA PRENSA.- Todos los ciudadanos venezolanos que se encuentren en el extranjero no están exentos de declarar y pagar el Impuesto Sobre la Renta (Isrl). Así lo informó el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Según explican, todo venezolano, salvo que pruebe lo contrario, es considerado residente fiscal y, en consecuencia, debe cumplir con su declaración definitiva de rentas en el plazo establecido.

El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón, aclaró que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto Sobre la Renta (Isrl).

“…Las personas naturales o jurídicas no residentes o no domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela estarán sujetas al impuesto establecido en esta ley siempre que la fuente o la causa de sus enriquecimientos esté u ocurra dentro del país, aun cuando no tengan establecimiento permanente o base fija en la República Bolivariana de Venezuela…”