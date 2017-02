Reina tranquilidad sobre el billete de 100

Ana León | LA PRENSA.- Cuando le quedan sólo tres días de vida al billete de 100 bolívares, las entidades bancarias registran total normalidad en sus operaciones, mientras que los larenses no andan contrarreloj tratando de depositar el marroncito, como ha ocurrido en anteriores oportunidades.

Un cajero que presta servicio en una entidad bancaria ubicada en la avenida Lara aseguró que aún no han recibido información sobre cómo se hará el proceso para recoger el papel moneda, si se hará a través de depósitos o con intercambio por nuevos billetes, o en su defecto por las monedas de la misma denominación que fueron anunciadas por el Gobierno nacional como integrantes del nuevo cono monetario.

En horas de la tarde, se supo a través de las redes sociales que fue aprobada la Gaceta Oficial número 41075 del 16 de enero de 2017, la cual establece la prórroga de los billetes y su vigencia hasta el día 20 de febrero de 2017.

¿Aparecen o no?

Con la salida del billete de 100 bolívares, los larenses esperan poder tener en sus manos los tan anunciados billetes del nuevo cono monetario que aún no circulan a plenitud en Lara y que se supone comenzarían a circular a partir de diciembre de 2016.

Al parecer, el envío de remesas a los bancos no se está cumpliendo con los billetes de todas las denominaciones, y en efecto, una entidad ubicada en el Centro Comercial Las Trinitarias publicó un cartel donde indica que aún no estaban dando billetes de 5 mil ni 20 mil, porque no han llegado a la entidad.

Mientras tanto, los telecajeros automáticos continúan entregando billetes de 100 bolívares que la gente se ve obligada a aceptar.