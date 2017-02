Niegan la salida de TV Azteca

EFE | LA PRENSA.- El presidente de la cámara venezolana de televisión por suscripción, Ronald Rodríguez, aseguró este jueves 16 de febrero a Efe que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) no ha ordenado a las compañías cableoperadoras eliminar de sus listas de canales al mexicano TV Azteca, como difundieron varios medios locales.“Hasta los momentos no hemos recibido comunicación de Conatel”, afirmó Rodríguez, para luego explicar que la salida del aire de dicho canal en algunos proveedores pudiera estar relacionada con “negociaciones que no se lograron” entre las cableoperadoras y el medio mexicano.

El responsable de la cámara señaló, en cambio, que ayer “fue diferente” puesto que el ente regulador de las telecomunicaciones “sí emitió un comunicado pidiendo a las cableoperadoras sacar del aire a CNN en español”.

Tras confirmarse este hecho -que según el Gobierno de Nicolás Maduro se debe a que la cadena promovía una intervención masiva en el país caribeño en alianza con el Departamento de Estado de Estados Unidos- algunos medios y asociaciones de periodistas reportaron en las redes sociales la existencia de una medida similar contra TV Azteca.

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) venezolano afirmó en su cuenta en Twitter que la señal de TV Azteca había sido sacada del aire por Conatel “también como medida de censuar”.

El canal mexicano no ha hecho aún comentarios al respecto.