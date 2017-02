Chamos despejan la calle

Guaro Mirón | LA PRENSA.- Camino a Santa Inés municipio Urdaneta me encontré con una traba en la vía Bobare, en el sector Las Delicias, la ca­lle está tapada con es­combros, troncos y arena que afortunadamente eran despejados por un grupo de chamos del sec­tor. Con palas, rastrillos y cepillo en mano los cha­mos despejaban la vía sin guantes y algunos sin fra­nela, el sol y el calor pare­cía no afectarles. Al bajarme me percaté que se trataba de una quebra­da a orillas de la vía la cual, según vecinos, cada vez que llueve baja todo tipo de desperdicios de las colinas lo que la co­lapsa y hace que se des­borden desperdicios que luego obstruyen la vía.

La orilla de la carretera parece la escena después de un huracán, se des­prendió por completo y todos los restos están acumulados en el buco. Tras las últimas lluvias intensas en el sector en el pasado mes de octubre, del año pasado,l ocurrie­ron los primeros desas­tres en la carretera que ameritó la presencia de una comisión de Protec­ción Civil que se trasladó hasta la zona para reali­zar una inspección.

Cuando les pregunté por el trabajo qué hicie­ron en el lugar sólo son­rieron batiendo sus ma­nos expresando decep­ción debido y luego me explicaron que sólo tomaron fotografías y qui­taron un tronco de la vía.

Con tono de burla uno de ellos comentó que más bien han sido ellos los encargados de hacer el trabajo de Protección Ci­vil. Vecinos hacen el lla­mado al alcalde de Siqui­sique, Luis Ladino, para que se aboque a dar solu­ción al problema antes que colapse toda la vía.