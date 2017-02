Trump se reúne con Tintori y pide liberación de Leopoldo López

LA PRENSA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump se reunió este miércoles en Washington con Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor Leopoldo López, y pidió a Venezuela la liberación “inmediata” de López.

A través de un tuit Trump publicó una foto junto a Tintori y Marco Rubio, senador por el estado de Florida.

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017