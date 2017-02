María Bolívar asegura que renovará su partido ante el CNE

LA PRENSA.- María Bolívar, presidenta del Partido Democrático Unidos por la Paz y la libertad (Pdulp) y excandidata presidencial, anunció que su partido participará en el proceso de renovación de organizaciones políticas establecido por el Consejo Nacional Electoral, a través de un comunicado difundido este miércoles 15 de febrero.

Mientras más difícil me la pongan más ganas de luchar me dan, porque algo está muy claro y es que el descontento de los venezolanos alcanza cifras sorprendentes para los que son gobierno, y todo apunta a que los venezolanos quieren cambio de verdad, y no a las mismas organizaciones de siempre”, ratificó Bolívar.