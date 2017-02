Dejan el lujo a un lado para comprar

A. Piña/HR | LA PRENSA.- El caché que sentían algunas personas cuando compraban un kilo de bistec o carne molida y lo dividían en varias bandejitas de anime para luego organizarlas en la nevera de su casa quedó en el pasado y no precisamente porque pasó de moda, sino por economía.

Desde que a los propietarios de frigoríficos les aumentaron el precio de cada plato desechable dejan de darlo gratis y cada cliente que lo quiera debe bajarse de la mula, algo que muchos ahora no hacen para poder ahorrarse unos realitos.

“Hay muchos clientes que llegan y no quieren pagar los 100 bolívares que vale la bandeja y se llevan la mercancía en bolsas”, aseveró el carnicero Luis Enrique, quien trabaja en la carnicería La Catalana de la avenida Vargas con carrera 18 y relató cómo ahora las personas no se complican en llevarse el pollo, la carne y hasta algunos embutidos en bolsas para no pagar más.

“Con la bandeja había la comodidad de picarla con un cuchillo, descongelar la parte cortada de la carne y dejabas la otra parte intacta, pero con la bolsa es diferente. Si se congela hay que tratarla con mucho cuidado para no romperla y sirva para la comida que queda, pero ya yo no pago 100 bolos por la bandeja. Ahora todo me lo llevo en bolsa y a la hora de cocinar me retraso al cuidar la bolsa”, detalló la ama de casa Solima de Márquez al relatar lo práctico que era para ella usar la desechable.

El factor que generalmente obliga a los frigoríficos a cobrar por la “bandejita” es porque aumentan su precio casi de forma mensual. “En lo que va de año ha aumentado entre un 40 y 50 por ciento, además a diario tenemos que lidiar con los precios de los embutidos y la carne”, detalló Enrique, quien aseguró que el precio de las bolsas también ha subido porque un paquete de 2 kilogramos cuesta entre Bs. 5 mil 800 a 6 mil 200.

En el oeste y centro de Barquisimeto muchos frigoríficos usan bolsas, pero hay ciertos comercios que todavía mantienen la bandeja gratis, sobre todo si se trata de los embutidos.

La Quesera de la 16, localizada en la calle 16 con carrera 21, que es administrada por Luis González, sigue despachando a su clientela en el tradicional platico envuelto en envoplast, aunque los clientes dicen que cubren el precio del plato con el que le ponen a los embutidos.

“Todas las semanas manejamos precios diferentes, hace una semana compramos el queso blanco en Bs. 6 mil el kilo, y ahora está en 7 mil 200 y eso hace que aumente todo lo que vendemos”, señaló.

Perla a carniceros

Más allá de las bandejas, los clientes prefieren que usen la vestimenta acorde al tipo de trabajo que desarrollan, en vista de que eso puede producir enfermedades estomacales.