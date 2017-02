Gasolineras cerradas o con gran cola

Joelis Sosa | LA PRENSA.- Muy cansado se veía Diego Hidalgo cuando llegó a la bom­ba de gasolina ubicada en Pata ‘e Palo, hasta donde empujó su carro. Comenta que desde el domingo está dando vueltas para surtir el tanque de su ve­hículo. Las últimas gotas se le acabaron a eso de las 10:30 am a una cuadra antes de llegar a la estación de servicio.

“No sé qué está pasando que no hay gasolina en Barquisimeto. Yo soy de Valera y allá no hay pro­blema con eso”, soltó el hom­bre.

La misma duda que tiene Hi­dalgo la manifiestan otros con­ductores que ayer tuvieron que hacer colas de hasta 600 me­tros para surtir su tanque. Se­gún trabajadores y algunos propietarios de gasolineras consultados por La Prensa no han recibido combustible des­de el sábado.

“La última recarga de la se­mana pasada fue el viernes. Sá­bado y domingo no trabajamos porque nunca llegó el camión, eso es pérdida para nosotros como empresa”, rezongó uno de los propietarios de una bomba de gasolina ubicada al este de la ciudad, quien explicó que debió pagar los días a sus empleados sin haber abierto su estación.

Señalan que a las estaciones sólo está llegando gasolina de 91 octanos, lo que tiene preo­cupado a conductores cuyos vehículos pueden usar única­mente la de 95.

“Nosotros no tenemos camio­nes o buses, esos si aguantan la pela con la gasolina de 91, pero estos carritos nuevos no”, dijo preocupado Miguel Guz­mán, mientras agarraba el pico para llenar su tanque a pesar de no ser el tipo de combusti­ble que usa, pues aseguró que no le queda de otra.

Durante un extenso recorri­do, se pudo contactar que la mayoría de las bombas de ga­solina estaban sin funcionar. En Cabudare sólo estaba abier­ta la estación de Valle Hondo con una cola de al menos 400 metros; En Barquisimeto sólo tres de la avenida Libertador: En Pata ‘e Palo, en la entrada del Barrio La Cruz, y La Bote­lla, que fueron surtidas ayer en la mañana. Mientras que de las cuatros que se hallan en la zo­na norte, sólo una estaba pres­tando servicio.