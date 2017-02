Sin cloro para limpiar pabellones

Osman Rojas | LA PRENSA.- En las manos usan una bolsa negra doblada dos veces para que no se rompa. En el rostro se improvisan un tapaboca con trapos para evitar sentir los fuertes olores del pabellón o de la ma­ternidad en el hospital Antonio María Pineda. Así resuelven las camare­ras los insumos que les hacen falta para cumplir sus rutinas de trabajo desde mediados de 2016.

“Uno da dos pasos adentro del hospital y provoca vomitar. No te­nemos nada para limpiar y nada para protegernos. Hemos denunciado esto en más de una oportuni­dad. Dirección de Salud tiene un escrito firmado por nosotros, pero lo que nos dicen es que no hay presupuesto”, expresa con rabia una de las ca­mareras de la institución que no quiso revelar su nombre por miedo a ser despedida.