Fetraharina: sin materia prima no habrá pan

LA PRENSA.- La producción de pan cuelga de un hilo, la escasez de materia prima ha limitado la venta de pan y posiblemente no se verá por un tiempo. El presidente de la Federación de Trabajadores de la Harina, Juan Crespo, sostiene que “mientras no se resuelvan los problemas de escasez, no habrá pan”.

Esa fue su respuesta ante las declaraciones del día de ayer del presidente Nicolás Maduro, quien manifestó en su programa que los panaderos eran los responsables de las colas y la escasez de pan.

Durante una entrevista para Unión Radio, Crespo comentó que el molino de Catia se encuentra parado por falta de materia prima. A su juicio, dicho molino tiene la capacidad de producir 30 mil toneladas de harina que eliminarían la escasez en tres estados del país.

También destacó que es necesario cuatro barcos con 30 mil toneladas de harina para superar la escasez e hizo un llamado al gobierno a realizar mesas de trabajo en conjunto con Fetraharina para buscar soluciones.