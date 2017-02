Hallan cadáver en un barranco

Anaís Mendoza | LA PRENSA.- Desde hace ocho días la fami­lia Parra busca con angustia a un integrante de su familia. Se trata de un menor de 17 años, que desapareció luego de salir de su casa en el caserío Padre Diego en la parroquia Juan de Villegas del municipio Iriba­rren, e inesperadamente, mientras buscaban al chamo hallaron un cadáver, pero no el de este joven.

El adolescente desapareció cuando salió de su casa ubica­da en la vía principal de Padre Diego el domingo 5 de febrero. El chamo como de costumbre se fue a un abasto de Pavia a comprar comida, pero jamás regresó a su vivienda.

Después de tres días de su de­saparición, parte de la familia acudió al Cicpc a colocar la de­nuncia y los funcionarios les aconsejaron que comenzaran a buscar por los alrededores de su residencia pues esa zona es un lugar donde los homicidas dejan los cuerpos debido a que es muy solitaria.

Desde entonces los familiares del chamo se organizaron y por zonas comenzaron a bus­car al joven. Hasta que a las 08:00 de la mañana de ayer, lle­garon hasta el sector La Lecho­sa, a casi 15 minutos de Padre Diego. Caminaron desde la vía y hallaron en un barranco el ca­dáver de un muchacho.

“Me pegó una tembladera en el cuerpo cuando vi ese mu­chacho muerto, pero cuando me acerqué me di cuenta que no era mi sobrino, gracias a Dios”, comentó Luis Parra, tío del joven desaparecido.