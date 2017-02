Mantener a mascotas cuesta un rialero

Cristina Linárez | LA PRENSA.- Cuidar a una mascota cada vez está más difícil, debido al aumento que han tenido las co­sas para poder mantenerla, lo cual ha generado que quienes tienen animales recurran a productos y alimentos que es­tén a su alcance, sin importar calidad ni marca.

Entre vacunas, vitaminas, productos de higiene y alimen­tos para un animal se puede ir hasta más de un sueldo. Amis Viscaya, una de las veterinarias consultadas, afirma que a su consultorio han llegado anima­les intoxicados y con enferme­dades severas en la piel, por­que sus dueños le han sumi­nistrados alimentos que no están en la dieta de los anima­les.

Pérdida de pelo, y enrojeci­miento en la piel del animal son las más comunes. “Lo que no sabe la gente es que los tra­tamientos son más costosos que la compra de los alimentos apropiados para el animal, ade­más de que ponen su vida en peligro”, precisó la doctora es­pecialista.

Este es el caso de los dos pe­rros que tienen Armando Vi­llegas, una de las personas consultadas, quien dijo que pa­ra no comprar los sacos de pe­rrarina porque están muy cos­tosos, recurrió a la venta de los conocidos “perricarnes”, una bolsa de carapacho, huesos, pa­tas y viseras molido y aliñado, que venden en kilo en mil 300 bolívares y se consiguen en las carnicerías. Esto le dio de comer a sus animales “y de mila­gro no se murieron”, precisó Villegas.

La cosa no sólo esta difícil pa­ra mantener a un perro, esto también incluye a los gatos, hamsters, pájaros, peces y has­ta animales de producción. Jesús Virguez, un vendedor consultado, estaca que conoce a gente que ha abandona sus mascotas porque no puede mantenerlas y otras que por darles alimentos que no son adecuados para el animal o le han dado medicinas no aptas ha generado muerte en los ani­males.