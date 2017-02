Santería sale en una bola de plata

Cristina Linárez | LA PRENSA.- Las personas que deseen iniciarse o seguir en la santería tienen un gasto constante en las diversas ceremonias que la religión exige. En la santería hay jerarquías y cada pasoque realice el iniciado para avanzar, tiene su precio. El mundo en la santería inicia con una consulta donde “los santos” indican si es palero, santero, espiritista o babalao, Lo que diga el santo costará “un billete”.

Los noveles en esta religión deben comenzar con la búsqueda de un padrino, que generalmente es un babalao, y junto a este en una conocida “Casa de Santo”, se realiza una ceremonia para recibir la “mano de Orula” o a “Eleggua”. Esta ceremonia dura todo un fin de semana y puede costar aproximadamente unos 65 mil bolívares y los cinco collares que se entregan valen 75 mil bolívares, destacando que los montos que se cobran por las ceremonias no están establecidos, cada Casa de Santo cobra lo que quiera.

Las ceremonias que siguen a esta van incrementando su precio. Un babalao consultado, quien no quiso revelar su nombre, señala que una de las ceremonias más costosas es la consagración o “hacerse el santo”. Esta es una ceremonia que dura 7 días, y destacó que lo que se hace en ese tiempo no es permitido divulgarlo. Esta puede costar unos 3 millones de bolívares, dependiendo del número de personas que participen.

El babalao comenta que luego de esta ceremonia, la persona se convierte en santero y debe vestirse por un año de blanco, (Combo de ropa blanca en los negocios vale 240 mil bolívares) lo cual para ellos es como un retiro espiritual, renacimiento, reflexión y castidad.Sin embargo este periodo, posee muchas limitaciones: No puede ser fotografiado, no debe pararse en las esquinas y cerca de huecos, no se puede mojar con la lluvia ni golpearse con nada y no deben llevar sereno.

Luego, la persona busca obtener más poderes pero esto le costará bastante. Dependiendo del santo o poder que vaya a recibir, deberá pagar un precio diferente. Esta ceremonia, cuesta unos 150 mil 0 200 mil bolívares. El consultado señala que las personas debe seguir lo que dice el “santo” y aceptar los poderes que este le indica, ya que hay personas que pueden verse perjudicadas.

En las diversas ceremonias se realizan sacrificios con animales de dos y cuatro patas, los cuales valen un ojo de la cara. Van desde palomas a 5 mil bolívares a toros que cuestan alrededor de 7 millones de bolívares, los cuales son los alimentos que consumen durante las ceremonias.

Es importante destacar que, según el signo que le toca a la persona durante la consulta, el santo indica si debe recibir los collares o realizar las ceremonias en el rio, monte o en la Casa de Santo. Las ceremonias en los exteriores tienen un precio alto, porque la persona debe mantener cómodos a quienes lo acompañan, dependiendo de la lejanía del sitio puede costar unos 200 mil bolívares.

El babalao comenta que a pesar de lo costosa que es la religión, muchas personas se han metido por fanatismo o por moda, y esto “ha creado una mala imagen”. También señala que la práctica para cosas malas por parte de “falsos babalaos” también genera desconfianza en la gente. Sin embargo. destaca que muchas personas se ha acercado bien sea por que se sienten atormentados en busca de salud y prosperidad.

Freileth Suarez, una consultada, señala que hace cuatro años recibió la mano de Orula (primera ceremonia) y aun no ha realizado la consagración, que es hacerse el santo porque está reuniendo todo el dinero. Señaló que a pesar de que es muy costosa ha sacrificado cosas para lograrlo y seguir avanzando en la religión.

Además señala que de a poquito va comprando todas las cosas para la realizar la consagración como ella la desea, ya que considera que es algo importante donde se le demuestra lo entregada que está en la religión.