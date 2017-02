Terminal tiene mercado sin ley

Cristina Linárez | LA PRENSA.- Gran variedad de productos que están escasos se ven en los comercios que se encuentran dentro de terminal de pasaje­ros, pero poseen un precio que muy pocos pueden pagar.

En un recorrido por todas las instalaciones del terminal, se ven en los comercios desde to­allas, pañales, desodorante, champú, jabón de baño y en polvo, crema dental, medici­nas, pastillas anticonceptivas y hasta comida como harina, pasta, arroz y aceite. Lo malo es que todos estos productos ninguno baja de los 2 mil bolívares.

Comerciantes en esa zona tie­nen las ventas al detal, pero les sacan los ojos a la gente. Una sola toalla sanitaria, las tienen en 400 bolívares, mientras que un solo pañal lo venden hasta en mil 200 bolívares.

Durante el recorrido, nuestro cuerpo de periodistas pudo ob­servar que vendedores de los comercios en las afueras del terminal, entraban con las ma­nos cargadas de full de produc­tos y se las entregaban a los co­merciantes que están dentro del terminal de pasajeros.

La venta de los diversos pro­ductos con precios por las nu­bes incomoda a los que por allí pasan ya que al preguntar los precios y siguen caminando espantados. “Yo los vi, pero tie­nen las cosas con precios que casi nadie puede pagar”, dijo Yohanny Navas, una persona que caminaba por la zona.

Por su parte, Yessica Parra, otra de las personas consulta­das, comenta que los comer­ciantes abusan de las necesida­des de las personas, y asegura que ‘”os dueños de los locales tienen sus contactos, pero ob­tienen fácil esos productos”. Asimismo denunció la pre­sencia policial en el lugar, la cual afirma que “sehacen los locos” para no tener en contra a los comerciantes y destacó que con esas ventas no hay ley de precios justos. “Aquí ven­den a los precios que les da la gana, no hay ningún tipo de control, es full bachaqueo”, ex­presó Parra.