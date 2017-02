Viveros quedan como jardines por baja de ventas

Joelis Sosa | LA PRENSA.- Los viveros se están convir­tiendo en jardines cerrados de­bido a la poca venta de plantas que registran desde hace al menos dos años. Larenses que admiten su pasión por las ma­tas, aseguran que la prioridad es la comida.

“La poca plata que se consi­gue es para comer y no para comprar matas”, asegura Da­niel Gil, un señor de 55 años quien asegura que desde hace un año ha abandonado la com­pra de plantas por lo costoso que está mantenerlas.

Gil asegura que ahora dedica mayor dedicación a las matas que ya tiene en su casa, tratan­do de que no se les enfermen porque recuperarlas se le hace muy difícil. Señala que ha he­cho maniobras porque con la falta de fertilizantes las plagas le han matado el 50% de las plantas que tenía hace un año.

Así como Gil se encuentran muchas personas que han des­plazado su pasión o actividad recreacional de cultivar plantas por la falta de fertilizantes, pues el precio de los mismos se ha incrementado debido a su poca accesibilidad.

Dueños de viveros aseguran que las ventas han bajado a un 60% desde hace dos años. “Yo antes distribuía 500 metros de grama por día, ahora sólo ven­do 100”, asegura Gerardo Pero­za, dueño de un vivero en Pala­vecino y distribuidor de plan­tas.

Señala que muchas personas prefieren mantener sus plan­tas que comprar una nueva, por esto ellos como comercian­tes tienen la opción de ofrecer diferentes rubros como abono y vitaminas para que estas per­sonas puedan cuidar sus plan­tas y ellos mantener las puer­tas de sus viveros abiertas. No sólo son los fertilizantes los que los tienen varados, los materos tampoco los consi­guen por el plástico al igual que las bolsas y cuando los en­cuentran el precio es muy alto.

Prefieren las frutales

A pesar de las pocas ventas en plantas de decoración dueños de viveros aseguran que man­tienen sus negocios con la ven­ta de plantas de frutas y semi­llas para hortalizas.

“Las de naranja, limón, man­darina y aguacate se vende bas­tante, al igual que las semillas de pimentón, lechuga y pepi­no”, dice Luis Bacanhim, en­cargado del vivero Santa Elena, quien expresa que son las fru­tas que les han venido salvan­do las ventas.

Bacanhim cuenta que las hor­talizas son las más buscadas por el rápido crecimiento y por lo que duran en los hogares. Además que son muy econó­micas, pues las semillas están entre 150 y 700 bolívares.

Otra de las cosas que han vendido mucho es el abono, para ellos no es difícil produ­cirlo porque no lleva ningún ti­po de químico y el precio no es tan elevado; la bolsa sale en 700 bolívares la pequeña y la grande está en Bs. 1500. Espe­ran que las ventas aumenten los próximos meses y así recu­perarse.