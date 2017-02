Técnicos piden volver a puestos de trabajo

Leonellas Díaz | LA PRENSA.- Técnicos de celulares ubicados frente al centro comercial Cosmos piden retornar a sus puestos de trabajo pues tienen cua­tro días sin poder llevar el sustento a sus hogares, luego que funcionarios de la policía regional los desalojaran por obstacu­lizar el paso peatonal.

“Me siento con las ma­nos atadas, la única en­trada que tengo es el ser­vicio de reparación de ce­lulares, tengo dos niños que mantener”; manifes­tó con gran preocupación Yohander Yépez, técnico de celulares.

Como una salida al con­flicto, ayer los técnicos realizaron una mesa de trabajo a fin de ponerse a la voluntad de los cuer­pos policiales.

“No tenemos ningún problema con que verifi­quen nuestros datos por­que de esta manera se confirma que no tene­mos antecedentes y no estamos ligados al robo de teléfonos”, indicó, Jo­sé Linares, uno de los vo­ceros en respuesta a las acusaciones del director de Mercados de Iriba­rren, Giomar Rojas, quien asegura que cuan­do una persona reporta ante las autoridades su celular robado, el segui­miento por GPS indica que el aparato está en manos de los técnicos del Cosmos.

En este sentido, Linares anunció que se están or­ganizando y carnetizan­do en aras de tramitar sus respectivas cartas de residencia para poder ser presentadas ante los or­ganismos y de esta ma­nera puedan permitirles volver a sus puestos de trabajo. Además pide una reunión con Giomar Rojas para llegar a un acuerdo.

Exigen soluciones

El Director de la Divi­sión de Mercados y Abas­tecimiento de Iribarren, Giomar Rojas sostuvo una reunión ayer con los concejales bolivarianos del municipio, para dis­cutir algunos atropellos que han recibido trabaja­dores populares de la avenida Vargas. Trabaja­dores denuncian ser atropellados de manera violenta por Rojas y exi­gen solución.