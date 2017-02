En Asoprado queman la basura porque el aseo no los asiste

Guaro Mirón | LA PRENSA.- Con enormes montañas de basura y su gran parte quemada fue con lo que me encontré en la carrera 3 justo al final de la calle 4 de Asoprado, al oeste de la ciudad. El fuerte olor del humo me tenía los ojos aguados y tosía a cada rato. Mien­tras eso ocurría, los veci­nos me gritaban desde sus casas que el aseo no les pasa y por eso se ven obligados a quemarla.

Unos chamos que juga­ban fútbol en plena calle de tierra, pararon el ba­lón apenas me vieron y corrieron a saludarme, mientras yo sufría por el humo a ellos parecía no afectarles, están inmu­nes desde que nacieron lo están aspirando.

Luego de que los niños se me acercaran los veci­nos se sintieron en con­fianza salieron y me con­taron que desde hace más de una década el ser­vicio del aseo es incons­tante. Una de las residentes solo llegó hasta el porche de sus casa debido a que está embaraza y no podía exponerse tan de cerca a la contaminación en la quebrada.

En el sector hay varias embarazadas que deben sobrevivir en tan lamen­table situación, me expli­caron que el humo evi­dentemente les hace da­ño pero no tienen a dónde ir y sólo tratan de protegerse cerrando puertas y ventanas para que no pase el pestilente olor.

Vecinos hacen el llama­do a entes competentes para que visiten la comu­nidad y los ayuden a sol­ventar el problema de la basura y de esta manera evitar enfermedades en los habitantes. Manifiestan que de nor­malizarse el servicio no tendrían que quemarla.