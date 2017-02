Bote de agua deteriora el pavimento en la Florencio Jimé­nez

Guaro Mirón | LA PRENSA.- Habitantes al oeste de Barquisimeto me pidie­ron que los visitara por­que siente que viven en un país sin ley porque no son tomados en cuenta y los entes gubernamenta­les solo van en tempora­da de elecciones. En el ki­lómetro 7 y medio de la avenida Florencio Jimé­nez me topé con este río de aguas blancas.

De haber sabido me hubiese traído mis chapale­tas pero ya será para otra ocasión, mis zapatos quedaron vueltos nada y los pantalones lo llené de barro. La corriente de agua me llevó a dos botes más del tubo matriz que va hacia Bobare, según me cuentan los comer­ciantes de la zona.

Trabajadores de un ta­ller, ubicado en todo el frente de la laguna, cerca­no al sector La Pradera, me contaron que el pro­blema inició hace dos meses cuando un peque­ño bote de agua comenzó a brotar del asfalto y con los días fue creciendo hasta crear todo este de­sastre. Presumen que se debe a que por la vía pa­san muchos vehículos de carga pesada que fueron hundiendo el asfalto hasta romper la tubería que ya se encuentra deterio­rada por los años que tie­ne.

Los choferes y personas que a diario transitan por el lugar piden que se re­pare el bote para que se deje de desperdiciar el vi­tal líquido y no contribu­ya al daño del pavimento.