Liceísta murió ahogado por salvar a su amigo

Anaís Mendoza LA PRENSA.- Trató de salvar a su amigo y murió. El chamo de 15 años, de piel morena, cabello corto y contextura delgada tomó una decisión sabiendo el riesgo que corría y logró su objetivo, pero él no pudo salvarse.

Ayer en la mañana lograron rescatar el cadáver del liceísta que murió el lunes por inmersión en la laguna El Tapón, ubicada en Camagos I de Pavia. El cuerpo estaba a casi cuatro metros de profundidad.

Una muchacha que consideraba a la víctima como su “hermano del alma” expresó que el joven murió tras rescatar a un chamo que se ahogaba. Narró que el lunes en la tarde el muchacho, junto a tres compañeros de estudio, se fueron a bañar a la laguna.

“Él era muy responsable, no le gustaba perder clase, por eso el lunes me llamó y me dijo que se iba para la laguna, y por eso faltaría al liceo”, contó la muchacha.