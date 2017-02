Sin reactivos para detectar VIH

Osman Rojas| LA PRENSA.- Diagnosticar nuevos ca­sos de VIH en el estado es prácticamente imposi­ble. Desde septiembre de 2016, los centros de salud públicos de la entidad es­tán sin reactivos para la realización de pruebas especiales y la escasez se siente también en cen­tros privados.

El doctor Jorge Viloria, coordinador del Progra­ma de Infecciones de Transmisión Sexual en Lara (ITS), mostró su preocupación por la esca­sez de reactivos y asegura que en la calle hay casos que no han sido diagnos­ticados todavía.

“Sin las herramientas para hacer los exámenes es muy difícil. Nos preo­cupa mucho la falta de re­activos porque hay perso­nas que son portadores de la enfermedad y que no tienen conciencia de ello”, aseguró el epide­miólogo César Ribas, co­ordinador del grupo Lara Entera por la Salud.

Los números aportados por la Dirección Regional de Salud indican que La­ra cerró el año 2016 con 283 casos (102 enfermos menos que los registra­dos en 2015); sin embar­go, las cifras no tranquili­zan a los especialistas, pues como el mismo Ri­bas explica, el estado tuvo más de un semestre sin reactivos el año pasado.

“Se trabajó a medias el año pasado y eso no es trabajar. El Ministerio de Salud descuidó a los pa­cientes con VIH. A nivel nacional se registraron intermitencias en la dis­tribución de reactivos y si no hay más casos regis­trados es porque no se hi­cieron más exámenes”, sentenció indignado Ri­bas.

La escasez de reactivos en el estado hace que los pacientes busquen otras ciudades para poder rea­lizarse exámenes espe­cializados. Valencia era el destino escogido por muchos por su ubicación y por la cantidad de labo­ratorios con capacidad para importar estos quí­micos; no obstante, fuen­tes ligadas a ITS asegu­ran que ni siquiera allí se están realizando estos exámenes.

La Prensa visitó siete la­boratorios de sangre en el estado y en ninguno realizaban el examen del VIH.