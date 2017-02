Quería hacer negocio con venta de su hijo

Anaís Mendoza | LA PRENSA.- Ayer en la mañana José David Zambrano de 19 años buscaba a su hijo recién nacido en la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda. El muchacho, junto a su madre, denunció ante La Prensa que Ana Patricia Aguilar, de 19 años, madre del niño, le había dicho que había muerto, pero que su verdadera intención era venderlo por 350 mil bolívares.

José David y la abuela del pequeño explicaron que desde hace meses Ana Patricia había planeado vender a su hijo a una mujer que ellos identificaron como Karelis Heredia, quien es secretaria de Organización del partido Acción Democrática en Lara.

“Cuando Ana Patricia tenía 4 meses de embarazo me dijo que le comprara unas píldoras para abortar al bebé, pero yo le dije que no. Desde entonces no permitió que la viera, hasta el domingo, que me enteré que había nacido en la madrugada de este sábado 4 de febrero”, explicó José.