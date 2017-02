Túnel de aguas negras en la Ruezga Norte

Guaro Mirón | LA PRENSA.- De brinco en brinco pa­san los residentes de La Ruezga norte hacia EL Je­be y viceversa para esqui­var los charcos de aguas negras dentro de el túnel y en los alrededores debi­do al colapso de una cloa­ca.

Esta laguna me agarró de imprevisto, de haber sabido me hubiese traído unas botas hasta la rodi­lla para evitar meter mis converse en esa aguas negras. Aunque los veci­nos de esta zona parecen deportistas profesionales porque se la pasan brin­cando los charcos para no ensuciarse de una sola gota de aguas residuales.

La ruptura de la tubería de aguas negras se gene­ró hace dos años y según residentes de la zona Hi­drolara no se acerca hasta el sitio por lo cual me pi­dieron el favor para que los fuese a visitar y hacer el llamado al presidente de Hidrolara, Pedro Sán­chez, para que mande una cuadrilla hasta el tú­nel de La Ruezga Norte.

EL olor fétido que ema­na la cloaca se percibe desde la vía principal a 15 metros de distancia, los motorizados que pasa­ban por el espacio estre­cho del túnel lo hacían despacio para saludarme y también parte para no salpicarme mientras me tomaba la fotografía. Choferes particulares ba­jaban los vidrios de los carros a pesar del mal olor para denunciar el río de aguas negras que los atormenta.