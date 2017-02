Buscan reconocer a la AN para ejecutar operaciones internacionales

LA PRENSA.- El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, aseguró que el Ejecutivo Nacional está interesado en devolverle la “constitucionalidad” al Parlamento porque en las actuales condiciones no pude concretar financiamientos y operaciones internacionales que solo puede autorizar el poder legislativo.

El diputado afirma que ilegalidad de la Asamblea Nacional, no se debe a un supuesto desacato originado por la incorporación de los diputados de el estado Amazona, si no por un problema que tiene el gobierno con el “cumplimiento de la”

“Esto es una gente poco seria y no se trata de que ellos van a ver si perdonan a la oposición y reconocen a la AN, no, se trata de que ellos reconozcan a la constitución”.