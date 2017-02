Importados llenan anaqueles

Cristina Linárez | LA PRENSA.- Diversos productos que antes estaban escasos en el país se dejan ver en los comercios, pero con una peculiar presentación. Tienen letras chinas y árabes en los empaques que confunden a los guaros.

En los comercios ya se encuentran de manera fácil varios rubros de higiene personal. La crema dental, toallas sanitarias, jabón de baño y en polvo abarrotan los anaqueles, pero el precio no es muy atractivo.

La crema dental (con letras chinas) está en 2 mil 650 bolívares, mientras que jabones de baños elaborados en Indonesia y Hong Kong, pisa los 2 mil bolívares, y el jabón en polvo de 1 kilo tiene un costo de 4 mil 300 bolívares. Mientras que un paquete de 10 toallas sanitarias traídas desde Jianghia cuestan 2 mil 200 bolívares.

Un comerciante de origen asiático que no quiso revelar su identidad, dijo que los productos los traía el distribuidor de esos países. “Los de Venezuela no volvieron más, ya las empresas no están haciendo”, dijo el comerciante.

La presencia de estos productos llamó la atención de los guaros; sin embargo, al ver los precios dieron un paso atrás. “Están muy caros, yo no puedo dar casi 2 mil bolívares por un jabón, eso es imposible, nadie con sueldo mínimo puede gastar tanto en un solo producto”, soltó Nancy Tovar.

Miguel Serrano señaló que “la necesidad tiene cara de perro”, pero agrega que muy pocos se atreven a pagar tanto por un producto sin saber la calidad de este. “Es una compra de alto riesgo, porque no conocemos esos productos”, comentó.

A pesar de los precios, a muchos les parece bien que ya se dejen ver los productos de primera necesidad. “Por lo menos se están encontrando los productos, peor es nada”, dijo Alonzo Acosta.