Pedigüeños roban la tranquilidad a diario

José Sequera | LA PRENSA.- En las ferias de la comida del Centro Comercial Las Trinitarias está Teodora Palacios comprando una pizza, apenas se dirige a la mesa para empezar a comer, una mujer de unos 50 años se le acerca y le pide un triángulo. Teodora de inmediato piensa que se trata de una estrategia para robarla y huye antes de caer en una posible trampa.

Escenas como estas son comúnes en los principales centros comerciales de Barquisimeto donde los pedigüeños parecen multiplicarse y roban la tranquilidad de quienes asisten a estos espacios para distraerse o compartir en familia.

Las Trinitarias, Sambil y Metrópolis están llenos de niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad pidiendo comida o dinero. Mucha gente los ayuda, otros le temen porque piensan que se trata de delincuentes que simulan ser indigentes.

Jorge Giraldo, trabajador del Sambil, comenta que él a veces evita comer en la feria de las comidas porque siempre le llega alguien a pedir.

“Si no es una embarazada con varios hijos, es un viejito, siempre hay alguien que me pedía un poquito de comida o dinero para comprar algo porque no había ni siquiera desayunado”, aseguró Giraldo.