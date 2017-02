José Vicente Rangel: División en la MUD extrema tensión

AVN | LA PRENSA.- La reciente diatriba entre el secretario general de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chúo” Torralba, y el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, remarca la división y extrema las tensiones dentro del grupo conservador, indicó este domingo el periodista José Vicente Rangel.

“Chúo Torrealba no oculta su angustia y molestia con lo que sucede. Atribuye a Capriles Radonski la responsabilidad de la no existencia de una línea de acción coherente y de crear confusión con iniciativas que no consulta, como es el caso del llamado que ha hecho para retornar a la acción guarimbera que tanto daño le hizo a la oposición”, refirió el también exvicepresidente de la República en su programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.