Precios de Losartán son de infarto

José Sequera | LA PRENSA.- Luego de varios meses desaparecido de los ana­queles de las farmacias, el antihipertensivo Lo­sartán Potásico apareció con un precio que supera el salario mínimo de un venezolano.

José Montilla, un far­macéutico de profesión, confirmó que la presen­tación de 100 miligramos cuesta 49 mil 616 bolíva­res, mientras que el de 50 miligramos llegó a Bs. 33 mil 744.

Clever Rodríguez, un guaro que recorre dece­nas de farmacias para buscar la medicina de su mamá, cuenta que ha te­nido que recurrir a ba­chaqueros para poder comprarlo; sin embargo, a este nuevo precio las posibilidades de adqui­rirlo son mínimas.

“Ahora me toca hacer maravillas y aún así no creo que pueda comprar­le el Losartán a mi ma­má”, exclamó Rodríguez con gran desesperanza. Pacientes consultados en la calle expresaron su preocupación por el au­mento de este medica­mento que tiene gran de­manda en Lara.

Mireya Juárez comentó que ella como paciente hipertensivo le es muy difícil conseguir este me­dicamento, y con este nuevo aumento ya no sa­brá qué hacer.

“Yo lo que gano es suel­do mínimo, y si me au­mentan el Losartán me tocará cambiar de medi­camento”, admitió.

Bachaqueo online

Guaros revelan que la manera más fácil de con­seguir un medicamento es a través de cadenas y grupos de WhatsApp o metiéndose en grupos de Facebook donde se hagan trueques. Jean Carlos Lozada dice que él no se explica cómo en las farmacias no hay pastillas, pero sí por ter­ceras personas.

“Es una locura pensar que una farmacia no ten­ga pastillas, pero alguien que las revende sí tenga las manos full”, alegó Lo­zada.

Sin embargo, tampoco este bachaqueo ciberné­tico es fiable, pues Odry Evora reveló que tuvo que enviar a su mamá fuera del país porque no le conseguían las pasti­llas de la tensión.“Mi mamá se me fue a España porque aquí no conseguía su pastilla del corazón. Estando allá no tiene esa preocupación”, expresó Evora.