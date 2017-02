“Lara es referencia al tener la peor gestión de salud”

José Miguel Najúl | LA PRENSA.- En Venezuela existe una referencia clara a la hora de hablar de mala gestión en salud pública: el estado Lara. No se trata de una declaración infundada o con alguna tendencia partidista, sino de lo que los datos objetivos arrojan sobre la entidad.

Lo sentencia la doctora Linda Amaro, recién nombrada viceministra de Recursos, Tecnología y Regulación de Salud, quien asegura que el gobernador Henri Falcón “ha mezclado las políticas de salud con el partidismo”, lo que ha impactado directa y negativamente en todos los parámetros para medir el desempeño a nivel internacional.

Amaro critica el hecho de que, desde el ejecutivo regional, respondan automáticamente culpando al Gobierno de todos los males en materia de recursos, insumos y equipamiento, cuando el propio Ministerio del Poder Popular para la Salud envía constantemente dinero e incluso ha incrementado sustancialmente la partida que corresponde para los entes de salud de las entidades que están descentralizadas.

¿Por qué asegura que el estado Lara es referente en lo que respecta a la mala gestión de salud en el país?

-Porque es la que tiene en peor condición los indicadores para evaluar la efectividad de la gestión de salud en un estado. Tiene altísimos niveles de mortalidad materna, neonatal, mala resolución de movimientos hospitalarios. En el estado Lara, el desempeño está por debajo de cualquier hospital tipo IV del país.

¿A qué atribuye usted este tipo de debilidades en el sector salud de la región?

-A que, lamentablemente, se han mezclado, o querido confundir, las políticas de salud, con la política partidista. Eso es, sin duda, lo que ha provocado el acelerado deterioro de la salud pública en nuestra región.

¿Pero cómo pueden trabajar las autoridades de salud regional si no tienen presupuesto?

-Claro que lo tienen. Sólo el Hospital Central Antonio María Pineda (Hcamp) tiene un presupuesto que pasó de 25 millones de bolívares en el 2016 a 700 millones en el 2017. Otro ejemplo que podemos dar es que el Hospital tipo I de La Carucieña, que pasa de 2 millones a 80 millones este año. Y las cifras en materia de mortalidad materna siguen en aumento. En lo que va de año, ya se han registrado 12 muertes. La pregunta es: ¿si a la fecha no han ejecutado el primer mes del presupuesto, cómo pueden saber si tienen insuficiente si no han gastado lo que le mandaron?

¿Por qué cree que apelan al argumento de la falta de recursos?

-El problema no es plata. Lo que creo es que lo dicen porque es una forma de confundir al usuario, al lector, al televidente, porque lo dicen por todos los medios. La salud en el estado Lara está descentralizada y el responsable es el gobernador del estado Lara, Henri Falcón.

¿Y el ministerio no tiene, a su juicio, ninguna culpa de los problemas de salud que hay en la región?

-El ministerio es el que dicta las políticas de salud que deben ejecutarse, pero el gobernador es quien tiene que velar que se cumplan las políticas. Además, el Ministerio de Salud envió durante el 2016 todos los recursos que le correspondían al ejecutivo regional, y es la propia gobernación la que se encarga de distribuirlos. Deberían hacerlo de manera eficiente, pero ya vemos los resultados.

¿De qué sirve que le envíen recursos si la escasez generalizada de insumos en el país hace que la gobernación no los pueda adquirir?

-El Gobierno nacional no está en la potestad de enviar insumos, sino los recursos para que las regiones descentralizadas los adquieran. Y aún así el Estado venezolano ha enviado insumos a la región de manera frecuente, que son aportes adicionales sumados al presupuesto.

¿Cuáles son esos insumos adicionales que envía el ministerio?

-Cada vez llegan contenedores con kits obstétricos, insumos para las cesáreas, suturas, anestesia. Es una práctica que se implementó durante todo el año 2016 y que se ha continuado en el 2017.