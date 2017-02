Altos costos apagan latidos del corazón

Osman Rojas | LA PRENSA.- “O eres rico o tu vida va a depender de un mila­gro”, con esas palabras el cardiólogo Miguel Ángel Súarez, definió lo difícil que es para un venezola­no costear una interven­ción cardiovascular. Aho­ra mismo, la más barata de las operaciones del co­razón cuesta 4 millones de bolívares mientras que la más costosa puede costar hasta 50 millones.

El alto costo de los anes­tésicos y la nula importa­ción de equipos de alto precio por parte del Go­bierno nacional son fac­tores determinantes para justificar el alza en el precio de las operaciones.

“Ahora mismo los en­fermos dependen del dó­lar negro. Lamentable­mente en Venezuela no hay dónde comprar equi­pos como marcapasos o válvulas para el corazón. Un enfermo que quiera operarse tendrá que ir y buscar su equipo afuera y eso incrementa el precio de la intervención”, la­menta Suárez.

El especialista contó que operaciones como el By Pass coronario (inter­vención que hasta hace un par de años se realiza­ba en centros públicos) se ha encarecido de manera desproporcionada en los últimos 14 meses. El cateterismo cardiaco es otra de las operaciones que se ha disparado debi­do a la crisis.

“Un cateterismo es lo más común en cardiolo­gía. La intervención se usa para destapar arterias y en la actualidad cuesta 4 millones de bolívares. El By Pass que hacemos para conectar una vena al corazón está en 7 millo­nes y no todos tienen pa­ra poder operarse”, expli­ca el cardiólogo José Lu­zardo, jefe del servicio de cardiología en el Antonio María Pineda.

El especialista contó a La Prensa que lo que más preocupa es la poca im­portación de equipos car­diovasculares. El Hospi­tal Central, por ejemplo, tiene más de seis meses sin recibir marcapasos por parte del Gobierno nacional.

“Tuvimos el año pasado pero de los que habían enviado en el 2015, el úl­timo marcapasos se colo­có los primeros días del mes de agosto pero no volvimos a recibir dotación por parte del Minis­terio. Ahora mismo no hay ningún tipo de equi­pos y operaciones cardio­vasculares no estamos haciendo”, lamenta Lu­zardo.

El doctor explica que de­bido a la nula distribu­ción de equipos por parte del Ministerio en el esta­do hay una lista de espe­ra que supera el centenar de pacientes.

“Muchos necesitan una respuesta y nosotros no tenemos cómo darla. Es una realidad triste pero que no podemos ocultar. Las condiciones en la que se encuentran los hospitales en el país son un secreto a voces”, ex­presó Luzardo.

Al igual que el Hospital Central otras institucio­nes como el Luis Gómez López, el Hospital de Duaca, el Pastor Oropeza e incluso el Hospital Mi­litar han limitado los servicios de cardiología a só­lo consultas puesto que no tienen equipos para poder realizar operacio­nes.

“Si el Ministerio no en­vía nada no podemos ha­cer mucho por los pa­cientes. Uno lo intenta y hace los posible por ca­nalizar ayudas pero esa clase de equipos las debe enviar el Gobierno nacio­nal”, dijo un cardiólogo del Pastor Oropeza que prefirió no revelar su nombre por miedo a ser despedido de la institu­ción.

Ascardio vive full

La imposibilidad de los hospitales para hacer operaciones ha llevado a los pacientes a buscar al­ternativas. Ascardio es una de ellas aunque allí los precios no son nada accesibles. “Me están pidiendo un desfibrilador porque ten­go una arritmia cardiaca.

Ya fui y pregunté cuánto vale y nada más el aparato (un sensor parecido a un marcapasos pero de una tecnología más avanzada), cuesta 43 millones de bolívares”, lamenta Anuar Parra, paciente cardiaco que estaba saliendo de una consulta en Ascardio.

Como este hay cientos de personas en el estado que buscan de forma desesperada una alternativa para poder operarse. Una fuente ligada a Ascardio aseguró que en los últimos seis meses las consultas han incrementado de forma considerable. Mucho de los pacientes que van necesitan alguna intervención quirúrgica.

“La preocupación está matando a esta gente. Aquí llegan pacientes referidos de otros centros, llegan esperanzados porque les dicen que aquí es más barato y aunque así sea, es considerable lo que tienen que pagar”, dijo la informante.

Según la fuente enfermos que necesitan un cateterismo cardiaco o colocarse un marcapasos son los que más visitan la institución en busca de ayuda.