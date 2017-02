Pacientes renales sin diálisis

Arturo López | LA PRENSA.- En los últimos 20 días los pa­cientes renales que se dirigie­ron al Seguro Social Pastor Oropeza en busca de bolsas de sangre para hacerse la diálisis, no obtuvieron respuesta. Héctor Colmenares, paciente renal, aseguró que se hizo una reunión hace 7 días con el doc­tor Segura, subdirector del Se­guro, el subdirector médico y la doctora Yolanda García para llegar a un acuerdo para el su­ministro de sangre a los pa­cientes y se acordó que se le entregarían las bolsas a las personas que fueran con su infor­me médico.

Al pasar esta semana, se co­noció que a los pacientes que fueron al IVSS en busca de sus bolsas de sangre con el infor­me, como se había acordado en la reunión, no recibieron res­puestas.

Una de las razones por la cual no se les entregó las bolsas es porque presuntamente estas estaban siendo revendidas a un Fiscal del Ministerio Públi­co, por lo cual se levantó un ac­ta para no entregar bolsas. La otra razón es que en el banco de sangre del Seguro So­cial no tienen reactivos para la sangre y por lo tanto no podían aceptar donantes.

En otra reunión efectuada el día jueves 3 de febrero con los mismos directores del IVSS se acordó que los pacientes iban a ir con sus donantes para que se les preparara la sangre y se le fuera entregada de forma in­mediata. Producto de la esca­sez de reactivos esta solución planteada no pudo ser viable.

Otro de los problemas que pa­decen los pacientes renales es que en las Unidades de Diáli­sis las máquinas no se encuen­tran en su mejor estado y son varias las que están dañadas. En las 5 unidades de diálisis que se encuentran en la ciu­dad, como El Ángel, Unidad Barquisimeto, Unidiatra, La Pastora y la unidad de la Clíni­ca Lara, por lo menos 3 máqui­nas están dañadas. Razón por la cual se les hace más compli­cado a los pacientes para ser dializados. Se tienen que enfi­lar en largas colas para esperar

por un cupo.

Otro inconveniente de los tra­tados renales es el costo de los catéteres. Este instrumento es usado para mover la sangre del paciente a la máquina de diáli­sis y viceversa.

El costo de un solo catéter va desde los Bs. 150 mil a los 220 mil, además es un problema encontrarlo. En el contrato que se tenía con el Seguro los pa­cientes debían comprarlo y el dinero se les reintegraba, pero esto tampoco se cumplió con el tiempo.