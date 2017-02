Efectos que experimenta la vagina cuando dejas de tener sexo

LA PRENSA.- Puede llegar el momento en que una mujer ya no este sexualmente activa, pero eso no debe ser motivo de preocupación. Muchas mujeres se sienten angustiadas porque piensan que puede pasar algo con su cuerpo por dejar de tener relaciones por un tiempo.

Pero la verdad es que no hay nada de qué preocuparse. El hecho de no tener sexo no hará que la vagina quede “deshabilitada” de por vida ni mucho menos.

Desacostumbramiento

Así como cuando sales a correr luego de mucho tiempo de no hacerlo, tus músculos duelen, lo mismo sucede con tu vagina. Después de meses sin tener sexo los músculos en la vagina pierden flexibilidad y probablemente te provoquen dolor cuando reactives tu vida sexual.

Es una reacción completamente natural que no debe inquietarte en lo más mínimo.

Incluso cuando una mujer no es virgen, puede sufrir bastante dolor a la hora de “reactivarse” sexualmente. Esta condición se denomina vaginismo y se debe a que la contracción de los músculos es tan fuerte que en algunos casos ni siquiera puede aplicar un tampón. Las razones por las que sucede son diversas, pero puede ser una reacción natural después de sufrir un abuso o una violación.