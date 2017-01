Consideran que es un camino errado

William Croes | LA PRENSA.- Diputados del partido Avanzada Progresista no comulgan con la aprobación del abandono del cargo al presidente Nicolás Maduro. La dirigencia progresista considera que es una alternativa que no asegura la salida del presidente y traerá como consecuencia la agudización del choque de poderes entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo.

Hoy a las 4:30 pm se realizará la sesión en la cual la bancada democrática pudiera aprobar el abandono de cargo. Dicha opción la comenzó Henry Ramos Allup, antiguo presidente de la Asamblea Nacional y fue ratificada por Julio Borges durante la toma de posesión del cargo el pasado 5 de enero.

“Para que se pueda dar el abandono del cargo del presidente parte por la aprobación en la Asamblea Nacional, pero luego debe ir a otras instancias como Defensoría del Pueblo, Contraloría General y Fiscalía que son instancias que están subordinadas al Poder Ejecutivo”, explica María Teresa Pérez, diputada del partido Avanzada Progresista.

Pérez considera que el radicalismo no es bueno por parte de ningún bando y aconseja a sus colegas parlamentarios que no es momento de pensar con el corazón, sino que debe privar la razón. Pide que se le hable claro y con la verdad a los ciudadanos y que no sean engañados con un discurso de que el decreto de abandono de cargo es la alternativa, porque todos los poderes están secuestrados por el Estado.

“Lo que está establecido en la Constitución Nacional es el abandono del cargo, pero físico, y no institucional como lo que pasa en nuestro país. Porque es verdad que hay un Presidente que le ha dado la espalda a los principales problemas de los venezolanos, como es la alimentación y medicinas”, explica Pérez, quien hoy asistirá a Caracas para participar en una reunión previa a la sesión.

Por su parte, Oneiber Peraza, diputado suplente de la Asamblea Nacional y representante de Avanzada Progresista, señala que es necesario concentrar el esfuerzo en rescatar el derecho al voto y forzar a elecciones regionales y municipales, para de esa manera arrebatar espacio por espacio al oficialismo que carece de apoyo popular.